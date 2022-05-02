6到11歲兒童今(2日)起陸續開打莫德納疫苗，台北市長柯文哲呼籲中央，要先講清楚是否會開放混打輝瑞BNT，讓家長做參考。陳時中表示「開放混打與否將由專家討論」，他強調，打疫苗可以在學校或社區，如果現在有意願打莫德納，到時候覺得要再看看，那就等下一波輝瑞再打，沒有規定一定要在學校打，過兩天如果又想要打，還是可以到社區施打站去打，都是開放式的選項，隨時可以更改意願，多重地點可以施打。

媒體詢問，輝瑞BNT簽約消息釋出後，是否有影響到6到11歲兒童接種莫德納意願。陳時中表示，莫德納在一般平台和學校平台皆可使用，不用特別去算小孩打多少量，我們提供的量都夠；輝瑞BNT也是一樣，光看輝瑞BNT的量就可以提供5到11歲兒童全部都打到，當然一定會有浪費，但足額的量讓大家打，不用擔憂。

醫師楊智鈞發文指出，幼兒免疫系統正在發展，擔心人造mRNA會進入兒童幹細胞，因此不會讓小朋友接種疫苗，寧可選擇製程成熟的蛋白質疫苗。陳時中認為，大家對於新的疫苗看法很多，專業各有不同，但在科學上證明這都是利大於弊，都是取得緊急授權（EUA），尊重個人見解。