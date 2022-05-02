中央流行疫情指揮中心日前稱居家隔離人數大幅下降，新北市長侯友宜今天受訪時表示，新北市5月1日居隔人數還有3萬7千人，歡迎中央官員到第一線了解看看服務量能。陳時中表示，侯市長誤會了，「我指的是中間政策轉換後的解隔人數大降」，之後仍會隨確診人數上升而累積。另外繼昨天發出7千封確診者簡訊後，中央今天又發出2萬封確診者簡訊，並提醒確診民眾，24小時內一定要填完上傳資料。

對於指揮中心指居家隔離人數大幅下降，新北市長侯友宜表示，新北市5月1日居隔人數仍有3萬7千人，歡迎中央官員到第一線了解服務量能及民眾的心情，才能掌握狀況。

指揮中心指揮官陳時中表示，自己不是說每天的解除居家隔離的人數變少，而是指居隔新制10天改3天會很多人解隔離，中間政策轉換這段時間會往下降，但後續會隨確診人數上升而累積。

針對健康追蹤系統「卡卡」，指揮中心發言人莊人祥表示，各縣市衛生局使用人數很多，加上目前管理的居家隔離人數也比較多，近兩周一直找專家協助處理。

至於確診者個案自主回報疫調系統目前用量，莊人祥表示，自主回報系統昨天到現在已發出2.7萬簡訊，截至中午回覆6232人，今天也陸續發送出2萬多封，時間順序不同，昨天發的7千多封簡訊，到晚上有4600多封都完成通報。莊人祥也提醒，根據傳染病防治法，希望確診民眾配合疫調，時間上最晚是24小時內要完成回報。

而民眾擔心，若確診者為高齡長輩，對手機使用很陌生，是否可請家人改填自己的手機號碼，且不要綁定電子圍籬？莊人祥表示，可以請家人協助，但手機還是要填原本確診患者的，因為手機綁身分證字號，需要要用本人的資料，家人則可協助做通報登記。