本土疫情飆升，精神科醫師潘建志認為，確診數恐不斷增加，呼籲中央優先管制疫情熱區，包含禁止餐廳內用、12歲以下學生改採線上教學。衛福部長陳時中回應，這是趨向「上海的做法」，不會比照辦理。時事評論員田方倫則認為，民進黨政府防疫無效，沒有能力解決問題，建議陳時中乾脆當「類部長」，「這樣就可以進行『類競選』，是不是一石多鳥？」

「抗中，就可以保台！」田方倫表示，在陳時中部長的眼裡，線上教學原來就是「上海做法」，去年三級警戒不就是了嗎？這個政府抗中抗瘋了，沒有能力去解決困境，就把一切都推給「中式情結」。

田方倫提到，台灣目前要去思考的問題是，有沒有能力先把還沒有辦法接種疫苗的人保護起來，不論是使用居家、遠距、減少移動、減少接觸等方式，都應納入防疫措施的考量當中。

田方倫指出，政府首先應當該做的，是要讓整個社會面不要這麼容易接觸到病毒，即便是接觸者對於病毒都有免疫力，這樣才能讓後勤的醫療系統跟上，減少確診者，甚至降低重症死亡的可能。

「為政者要去思考的第一個問題，難道不是怎麼樣做，才可以讓人民更安全嗎？」田方倫反問，為什麼在民進黨眼中第一個問題，總是把一切都與大陸扯上關係，所以不要。

田方倫認為，就算政府認為大陸某些做法是「敵對國家的政策」，所以台灣不想也不願意用，不如想想師夷長技以制夷，只要能解決國內現況的問題，也是該去思考，如何變成中央口中堅持的新台灣模式，去「陸學台用」。

田方倫說，提供陳時中一個建議，乾脆仿效交通部長王國材的邏輯，開始實施「類教學」、「類內用」、「類停課」、「類遠距」，「這樣全部都是台灣模式，是不是方便多了呢？」

田方倫也笑稱：「對了，你也可以當『類部長』這樣就可以進行『類競選』是不是一石多鳥？來！乾杯！」