台北市超多車主停車後不愛繳費，每年約有263萬張停車單逾期未繳，即使發信催繳後，仍有49.5萬張仍無回音，車主因此遭罰300元，為避免民眾一再忘記，北市停管處推出提醒3措施，包括新增台北通APP推播提醒、簡訊通知及路外停車場夾單或入場停車語音提示。

據統計，台北市每年開立約5000萬張停車單，就有263萬張單、5.24％逾期未繳費，期間將寄平信、掛號信追繳，須加收15元至50元工本費，逾期再不繳納者將處300元罰鍰，約有49萬5000張單、0.99％，最終仍有9600件遭移送行政執行分署強制執行，理由大多為「忘記」、「懶得去繳」。

停管處管理及職安科長王永錕指出，為避免民眾因停車費逾期未繳而收到300元罰單，市府除向車主推廣，可向各金融機構及電信約定代扣繳停車費，免提醒即可自動扣款，就沒有忘記的問題。

王永錕說，未申請代扣的車主，停管處也推出3項提醒，包括到期前2天以簡訊提醒，民眾只要上網登記車牌、電話等資料即可收到通知，通常會有58％民眾如期繳費。

王永錕近一步表示，交通局去年11月11日介接台北通APP，每周主動推播欠費資訊並提供繳費連結，倘若未繳金額達300元以上，則會於車主駛入路邊停車格或轄管停車場時，夾放欠費通知單或語音提醒，提示後被罰款比例從61.4％下降到57.2％。

目前繳款方式相當多元，交通局提醒，民眾可以上各業者官方網站或APP，向7家金融機構、3大電信公司或遠通ETC申請自動代扣繳，目前約有21.14％車主使用，期能加大推廣。