販賣據點之一的藥局貼出告示。說明今天無快篩劑可賣。（李金生攝）

新冠快篩劑全台缺貨，金門10處販售據點也吃緊，今天除金寧鄉、烈嶼鄉衛生所外，有8處已連2天停賣，讓買不到的民眾又急又氣，痛罵中央漠視外島醫療量能不足，未優先提供充足貨源，質疑政府「裝肖仔」只會折騰老百姓跑來跑去。

目前全台最搶手的快篩劑，自五月一日實聯制開賣以來，金門縣府規畫大、小金門10處販賣據點，當天均見大排長龍，各分配的78劑很快就被掃光光，讓排隊買不到的鄉親非常洩氣。

中央隨後以全台缺貨，物流人力不足的理由，通報縣府包括金、馬、澎三地2日停賣1天，並允諾3日即可供貨恢復正常作業。但今天除金寧鄉、烈嶼鄉衛生所下午有賣外，其餘各據點均貼出告示，向民眾說明因未收到快篩劑，再繼續停賣1天。

有不少民眾聽說金寧鄉衛生所有賣，趕緊從金城鎮趕到金寧鄉，但排在隊伍後面沒買到，結果白跑一趟，當場飆罵氣話，痛批政府「裝肖仔」，折騰老百姓跑來跑去。

有人批評中央防疫政策做得離離落落，一下要民眾排隊搶口罩、打疫苗，一下又要搶快篩劑，只會製造群聚機會，真的很差勁。也有人說中央應考量疫情從台灣本島燒到外島，金門醫療量能嚴重不足，應優先充實快篩劑貨源才對，否則一旦疫情失控，情況難以想像。

縣衛生局說明，金寧鄉、烈嶼鄉衛生所在今天近午收到快篩劑，下午即展開販售作業，照樣很快就賣完，明天10據點均可恢復正常販售，但販賣時間以各據點公告為準，鄉親購買前可自行電詢，以免多跑一趟。