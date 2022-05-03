疫情持續升溫，醫院每天PCR篩檢量能緊繃，台北市聯醫工會指出，許多民眾紛紛因快篩陽就湧入急診，造成大量的醫護人力投入在快篩陽及確診的輕症病人上，導致重症病人無人急救最後身亡。

台北市長柯文哲日前才宣布，快篩陽性才能PCR，但北市聯醫護理師透露現況，連限制「快篩陽才能篩檢」的情形，都無法解決急診室人力不足的問題；北市聯醫工會呼籲，快篩陽性的民眾，若沒有嚴重到有「需要緊急醫療」的就醫需求，請不要來急診，除了增加自己染疫的風險以外，也會癱瘓整個緊急醫療網。

聯醫工會表示，每天8小時裡的單位時間要採檢看診100多人，人力配置不斷因為同仁確診、隔離而縮減，在線上的人力負擔沉痾難解，加上真正需要急重症醫療支援的患者不會因疫情爆發而減少，更讓第一線醫護同仁雪上加霜，加速緊急醫療系統的崩盤。

聯醫工會表示，緊急醫療系統崩盤的結果，就是重症病人無人可救，無人可醫。

聯醫工會透露，目前急診的現狀就是如此，隨著確診人數直線上升，民眾恐慌感也呼之欲出，紛紛因快篩陽就湧入急診，造成大量的醫護人力投入在快篩陽及確診的輕症病人上，導致重症病人的醫療照護品質大打折扣。

有護理人員指出，昨天蜂擁而至的快篩陽病人塞爆急診，在內部處理的一般病人的護理師只有檢傷跟一位護理師，此時通報OHCA，只有一名護理師可以急救，甚至醫生也淹沒在快篩陽性的病人中，沒有醫生可以即時診治，最後病人當然還是過世了。

聯醫工會說，這種因為民眾恐慌性和政府政策錯誤造成的各種遺憾，真的很不希望再發生。身為在第一線的醫護，看盡了太多因政策錯誤而死的病人，看過太多被到處踢的人球事件，每個同仁都會對憾事有所遺憾，也各個身心俱疲，但都對民眾、對體制，對政府卻無能為力。

聯醫工會指出，身為一個急診護理師，有必要將這血淋淋的急診現場告訴各位，再次呼籲民眾不要因為恐慌、輕症而佔用緊急醫療資源，把急診留給真正需要的人，也同時呼籲政府重視醫護人力不足的問題，以及防疫政策的調整，更不要拿重症病人的醫療品質及醫護人員的安全當籌碼。

北市聯合醫院醫師蘇一峰昨晚透露，半夜11點，淒風苦雨中仍有許多民眾在等待一份報告；聯醫醫師陳昶宇也質疑，雖然開放與病毒共存是全球趨勢，但開始懷疑台灣是不是真的沒準備好，不管是民眾一窩蜂擠爆急診的心態，還是壓榨醫療人員缺乏緩衝備載的健保制度，可能都讓台灣永遠無法真正做好準備。