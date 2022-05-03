隨著確診人數爆增，台中市市民服務專線1999近月也爆量成長，5月2日更多達4548通進線。（台中市政府提供）

「我是接觸者，該怎麼辦？」、「那裏可做社區快篩？」隨著確診人數爆增，台中市市民服務專線1999近月也爆量成長，其中有30％與疫情相關；台中市長盧秀燕3日在疫情記者會上鼓勵大家也可選擇1999線上諮詢（文字應答）的方式，希望能夠減輕1999話務中心的負擔，服務更多有緊急需要的民眾，同時也能讓大家收到更即時的回覆。

台中市政府研考會主委吳皇昇表示，1999市民專線過去每日約2000到3000通諮詢電話，近一個多月諮詢陳情電話爆增，5月2日更多達4548通進線，有2329通無法即時接通；他說4月份每日進線都達4千通。

盧秀燕表示，1999市民專線是市民朋友對市府最熟悉的市府服務專線，最近因為疫情升溫，出現大量進線情況，話務中心同仁都很用心回應詢問，但線路滿線又忙線中，難免會有些民眾不耐等候，有無法撥通的情況，以昨日來說，民眾進線超過4千5百多通，話務人員全部滿線服務，也有2千多通無法即時接聽，這一點請各位市民見諒。

吳皇昇則表示，為疏解民眾來電並即時解答，研考會優化1999線上諮詢（文字應答）功能，也鼓勵大家多利用1999線上諮詢的方式，以減輕1999話務中心的負擔，服務更多有緊急需要的民眾。

盧秀燕補充，不論是對快篩流程、後續就醫辦法或居隔方式與時間有疑問，都可以掃QR code查詢確診者篇、接觸者篇、居家照護篇、教育篇、交通篇等防疫資訊，市府已針對相關問題提出解答和作業流程，呼籲市民朋友們切記不要慌，一起度過這波疫情。