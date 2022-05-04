兒童疫苗已經開打，但仍有不少家長觀望，一名女網友透露，她讓8歲與10歲的女兒去打莫德納，兩個孩子打完疫苗到現在都沒有發燒，只有出現疲憊、腹瀉與手臂痛3大症狀，不過，兩人現在都已經好得差不多了，貼文引發網友熱議，不少家長大嘆原PO是勇者媽媽，他們至今無法決定要不要讓孩子打。

一名女網友日前在臉書社團《爆廢公社》上發文分享，她讓2個女兒都去打莫德納疫苗了，孩子的年齡分別是8歲與10歲，因為她做為家長還是要外出，擔心人多危險，回家以後傳給小孩，所以才決定帶孩子去打疫苗，只希望副作用別太大。

貼文引起網友們熱烈討論，「我們家的孩子也在思考要不要打，因為畢竟同住的大人工作場合每天都得接觸很多不一樣的人，就怕一個萬一」、「大家都在等別人的孩子先打先實驗，你是勇者」、「要不要讓孩子打，真的很兩難」。

而原PO也在留言處補充說，兩個孩子在5月2日那天接種莫德納疫苗，至今都還好，全程都沒有發燒，剛打完的時候有出現3個症狀，分別是疲憊、腹瀉與手臂疼痛，但到了今天症狀只剩下手臂微酸，兩個孩子的活動力也都正常。

根據疾管署網站資料顯示，6至11歲兒童接種莫德納疫苗，常見的副作用為注射部位疼痛（98.4%）、疲倦（73.1%）、頭痛（62.1%）、肌肉痛（35.3%）、畏寒（34.6%）、關節痛（21.3%）、噁心/嘔吐（29.3%）、腋下腫脹/壓痛（27.0%）、發燒（25.7%）、注射部位腫脹（22.3%）與發紅（24.0%）。