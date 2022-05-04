快篩陽才去PCR仍讓急診室大塞車，新北市長侯友宜呼籲快篩陽的民眾，如果有症狀再去各大醫院急門診，沒有症狀則去社區篩檢站，做好分流，希望市民配合，大家可能還不習慣，難免有一些狀況，希望幾天磨合後，降低急診壓力。

至於中央鼓勵基層診所投入採檢工作目前調查情形，侯友宜說，衛生局與他都持續不斷跟基層門診溝通，但採檢要有一定條件、一定限制，基層診所科別也不太一樣，加上意願很重要。

媒體詢問買不到快篩試劑怎麼「快篩陽」，侯友宜說，有症狀可以走社區篩檢站。