疫情持續飆升，各大醫院急診室塞到爆，新北市長侯友宜表示，中央已宣布快篩陽才能去PCR，因急診室塞車，他呼籲民眾快篩陽如果沒有症狀，可去社區篩檢站採檢，若有症狀可去檢疫急門診醫師會根據症狀開藥，希望透過分流，讓急診室能夠讓更需要的人使用，不要都往急診跑。

侯友宜表示，新北目前重點工作就是放在保全醫療量能，目前專責病房1737床，比去年開得要多，目前收治918人，占床率52％，集中檢疫1368房，目前4成住房率，大海嘯還沒來，要不斷盤點，做好後續應變。

侯友宜說，目前急診室塞車，呼籲民眾快篩陽且有症狀，再去急門診，如果沒有症狀可以去35處社區篩檢站，衛生單位也要做好分流，有些人可以到集中檢疫中心、防疫旅館或居家照護，可透過防疫計程車送好處理好。

侯友宜也說，第一線門診也幫新北扛起責，醫院把居家照護轉給第一線診所，讓醫院盡量集中在中、重症，更重要前端居家隔離要改變，讓公衛體系回到居家照護，希望市民不要老是往急診去，且醫院還有檢傷分類時間，請大家體諒醫院。