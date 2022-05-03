楊奇煜（小煜）1歲的大兒子「Mujo」近日突然高燒到38.8度，快篩後為陽性。(圖/翻攝楊奇煜IG)

楊奇煜（小煜）與老婆先前剛迎來小兒子誕生，不過1歲的大兒子「Mujo」近日突然高燒到38.8度，他3日表示，Mujo2次居家快篩後皆陽性，馬上直接送輔大醫院急診室做PCR，目前靜候檢測結果出爐，他提到，現在去做PCR必須帶著陽性快篩試劑，當做完檢查後直接回同樣確診的親戚家隔離照顧。

他坦言在醫院當下沒有辦法拿任何的藥或塞劑，只能讓兒子喝前幾週備好的退燒藥，但兒子的狀況已經是什麼都不吃不喝，就一路發燒到半夜40.6度並且血氧降到92，「我和老婆又接他直奔急診室，馬上塞劑處理，降到了38.6度後也恢復了食慾喝完奶就睡了，目前持續觀察情況中。」

他不捨說，一歲三歲個月的孩子戴不住口罩身體不舒服不停吵鬧尖叫，他們只能一直用小口罩盡量遮住他的口鼻，病菌四處擴散，在急診室等待時都盡量離開人群，包括離開批價拿藥都得小心翼翼快速離開，提醒家中有孩子的人，建議提早準備血氧機、退燒藥（成人、兒童）、體溫器。

他們當天發現在急診室前面排隊亂象，有民眾是喉嚨有點癢、頭有點痛、鼻塞流鼻水、連快篩都沒有做的成人，「醫療量能不足是事實，況且急診室是一堆病毒堆積的地方，希望大家盡可能不要把自曝露在危險之中，讓真的需要急診的人盡快得到治療。醫護人員真的辛苦了。」