高雄市3日新增787例本土確診個案，再創新高，「五一連假效益」再擴大，年輕族群喜歡的KTV、酒吧確診者都有升高趨勢。市長陳其邁表示，這週將開設「快篩陽性門診」，家中若有快篩陽性者，同住小朋友建議預防性停課請假一天。

高市府公布，今日特殊娛樂場所傳播鏈新增12例，外縣市旅遊史新增42例，隔離期間陰轉陽增加110例，密切接觸者（同住親友290例，餐飲娛樂102例，職場校園194例，高風險場域23例）609例，14例疫調中，境外移入及系統改判有31例。

高市府和醫師公會、小兒科醫學會、四大醫學中心及市立醫院合作，這週會開設「快篩陽性門診」，詳細規劃、地點會再向大家說明。幼童若有發燒症狀，家長不會判斷，可透過醫師看診確認，讓家長放心。

陳其邁也建議，家中若有快篩陽性者，同住小朋友除了配合篩檢，建議預防性停課請假一天。

衛生局表示，校園疫苗接種率仍維持5成，今天有15位學童身體不適，請疫苗假在家休養，衛生局將持續關懷。