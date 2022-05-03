衛生局公布確診者相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局公布確診者相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局公布確診者相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

衛生局公布確診者相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市3日新增787例本土確診個案，再創新高，其中「密切接觸者」暴增609例，顯見「五一連假效益」再擴大，年輕族群喜歡的KTV、酒吧確診者都有增加現象。市長陳其邁強調，家中若有快篩陽性者，同住小朋友除了配合篩檢，建議預防性停課一天。

高市府公布，今日特殊娛樂場所傳播鏈新增12例，外縣市旅遊史新增42例，隔離期間陰轉陽增加110例，密切接觸者（同住親友290例，餐飲娛樂102例，職場校園194例，高風險場域23例）609例，14例疫調中，境外移入及系統改判有31例。

陳其邁表示，到篩檢站，務必留下正確、清晰的聯絡資料。最近發現許多北漂者登錄Pcr採檢時，留下的居住地在高雄，但工作生活卻在北部，每天都發現7、80例，都將轉給當地縣市政府處理。

衛生局表示，五一連假帶來的南北移動帶動確診潮，反應在「同住親友、餐飲娛樂」，特別是年輕族群喜歡的KTV、酒吧。校園部分，都是透過外縣市傳入後進到社區，傳入家庭，造成學童之間（校園、補習班）的感染。

衛生局也公布相關染疫者重點足跡，如附圖。