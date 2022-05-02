北京市自上月22日爆發新一波新冠疫情以來，新增確診與無症狀感染病例數緩慢增長。5月2日北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控新聞發布會上指出，到2日下午3時的24小時內新增50例本土感染病例，為遏制疫情擴散，疫情防控小組已定於3日、4日、5日在北京12個區連續開展3輪區域核酸檢測。

北京市防疫工作新聞發布會上指出，3日新增的50宗本土病例，包括41宗確診和9宗無症狀感染。疾控中心副主任龐星火表示，此波疫情的3大特點是在傳染期有多人聚餐行為，引發聚集性疫情；未接種疫苗，感染風險增加；活動範圍較廣，導致疫情多點散發。

綜合陸媒報導稱，目前累積400宗本土病例，涉及14個區，周一（2日）再多3地調整為高風險地區。東城、西城、朝陽、海淀、豐台、石景山、房山、通州、順義、昌平、大興、經開區等12區上月底進行3次全員核酸檢測後，將於周二（3日）至周四（5日）再次進行3輪全員檢測。

截至周日，朝陽區域核酸篩查共採樣近379萬人，檢測結果已出爐，初篩有7支管混採發現染疫。北京新冠肺炎疫情防控小組新聞發言人李昂表示，高效開展核酸篩查，快速排查風險隱患，實現社會面「動態清零」，需要市民理解、支援和參與，醫務人員、採檢人員、防疫人員、社區工作者、公安幹警、志願者等夜以繼日、連續作戰，十分辛苦，廣大市民朋友識大體、顧大局，自覺參與，積極配合，因此向一線防疫人員和市民朋友表示衷心感謝！