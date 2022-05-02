根據中新網報導，北京市醫療保障局表示，自5月3日起北京市新冠病毒核酸單樣本檢測價格由每次24.9元（人民幣，下同）降低至19.7元，混合檢測價格同步由每樣本5.9元降低至3.4元。

北京市醫保局介紹，該局會同北京市衛生健康委、市財政局以及市人力社保局，印發《關於進一步降低新型冠狀病毒核酸檢測專案價格的通知》。該價格為最高政府指導價，檢測機構不得上浮，但可根據自身情況下浮調整，下浮幅度不限。對單純進行核酸檢測的，不收取門診醫事服務費。

同時，北京市根據大陸國內最新最低價格，同步展開核酸檢測試劑、提取試劑、採樣管等主要檢測耗材聯動限價掛網，以進一步降低檢測機構耗材採購成本。

北京市醫保局指出，北京市公立醫療機構、非公立醫保定點醫療機構、疾控機構通過市醫保局招採平台按掛網價格進行採購，即可同步降低檢測成本。市醫保局也鼓勵其他檢測機構通過市醫保局招採平台進行採購，以有效降低檢測耗材採購成本。