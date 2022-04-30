香港中文大學醫學院院長陳家亮今於電台節目表示，中大醫學院研究後發現，香港每4名康復者中就有3人受長新冠困擾，最常見是疲倦、失眠、記憶力差或掉髮，促請醫院管理局正視長新冠所帶來的潛在問題。

陳家亮表示，不時遇到新冠康復者反映很多身體上的不適，例如他們以往可以每天跑步一個多小時，但康復後步行兩層樓梯已感乏力、並有持續咳嗽、失眠、記性轉差等症狀，但反覆檢測都顯示已無帶病毒，故醫學界稱之為「新冠長期綜合後遺症」。

陳家亮引述中大醫學院研究指，發現香港每4名康復者便有3人受長新冠困擾，最常見是疲倦、失眠、記憶力差或掉髮。他又指，中大轄下的香港微生物菌群創新中心已開展研究，分析超過1200個糞便樣本的細菌基因，發現長新冠患者擁有獨特的腸道微生態，可稱為「長新冠型腸道微生態」，能用作預測新冠康復者罹患長新冠的風險，或為持續症狀的人士診斷是否患有長新冠。

陳家亮強調，長新冠將對醫療及經濟帶來沉重的負擔，形容情況不容忽視，並促請醫管局正視長新冠的潛在問題，以確保香港醫療系統可更有效應對長新冠的威脅。