北農疫情持續擴大，目前已有223人確診，其中在第一果菜批發市場，確診人數累計198人，業者透露，封閉式的建築空氣都是密閉的，但生活還是要過，有些人疑似染疫出現發燒症狀，還是堅持要來上班，這樣下去恐會變成病毒大染缸；北農則表示，目前被有人力備援應變措施，不會影響市場的運作，對於防疫措施則比照去年三級警戒強化辦理。

北農主任祕書路全利表示，截至5月2日染疫的同人共有223人，第一果菜批發市場為198人、第二果菜批發市場則有25人，其中員工占147人、從業人員為74人和派遣人員2人，接下來會機動調整人力，確保市場正常運作。

北農攤商心慌慌，有業者指出，目前進入仍是量體溫，並沒有快篩，有同業發燒，就吃退燒藥降溫，這樣根本無法阻絕病毒擴大，雖然說要與病毒共存，但確診者不應該還來上班，他擔心，這樣下去恐會變成病毒大染缸。

北農則表示，兩個市場在結束營業後每天都會消毒，充分做好各項因應措施，第一果菜市場部分拍賣人力雖受疫情影響，但有人力備援應變措施，目前交易作業均能順利完成。

路全利說，會強化拉大拍賣機台距離、使用拒馬隔絕拍賣台與承銷人接觸；現場人員嚴格落實「兩罩一套」，減少不必要之交談、互動，市場內嚴禁抽菸、飲食；也有發放N95、N99口罩、面罩、快篩試劑、酒精及自動噴霧消毒門；並落實管理市場從業人員需打滿三劑疫苗才能進場。