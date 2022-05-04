疫情指揮中心2日公布21例中重症，其中一名為20多歲女，打3劑疫苗無慢性病史仍重症，一名女網友表示，該名20多歲確診重症女是她的閨密，想當初開放打疫苗時，閨密很積極地預約施打，甚至向她炫耀自己很早就打完追加劑，沒想到確診後，病況卻急轉直下，2日送醫急救後仍不幸過世。但截至目前，指揮中心尚未發布20多歲女已死亡的訊息。

原PO昨（3）日於論壇《Dcard》指出，指揮中心公布的20多歲女重症是她的好閨密，4月26日確診進行居家照護、4月29日送醫院急診搶救，5月2日中午因確診重症引起併發症，送醫院急診後，經搶救還是不治離世。原PO透露，來台北念書後，認識閨密，兩人關係一直都很密切，會關注對方的動態及靠LINE維繫感情，兩人互相扶持，彼此以閨密相稱。4月25日兩人也都有互相傳LINE聊天，沒想到才過幾天，就收到閨密確診重症死亡消息。

原PO難過地說，沒想過身邊最好的閨密，居然會因為確診而重症離世，回憶當初她很積極打滿3劑疫苗，甚至向她炫耀自己很早就打完追加劑，更記得閨密說過未來結婚，要請她一起去挑婚紗、當伴娘，「但她還那麼年輕，才24、25歲就這樣離開我的生命中，我卻連最後一面都沒能見到。」

不過，截至目前為止，指揮中心都尚未公布20多歲重症女過世的消息，有網友在PO文下留言質疑，為何20多歲女2日就死亡，但指揮中心3日的記者會卻未宣布，原PO則回應，確診死亡應該是有些行政流程要跑，不太可能隔天立即公布。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞2日表示，該名20多歲重症女，打過三劑疫苗，沒有慢性病史，出現發燒、腹瀉等症狀就醫，在家執行居家照護，因症狀加劇送醫，到院時還有很明顯的脫水症狀，後來發現她血壓偏低、腎功能異常，出現新冠肺炎合併呼吸窘迫敗血症，但她已打滿3劑疫苗，懷疑合併其他細菌感染，才會導致嚴重病症，同時羅一鈞也提醒，居家照護時要特別注意補充水分，若症狀出現變化，也要透過居家醫療、遠距醫療的方式評估。

羅一鈞說，國內目前20多歲年齡層共有2萬例確診個案，加上這名20多歲女，累計12例確診後轉重症，重症率約落在萬分之5左右，比例偏低，20至40歲這個年齡層感染後仍以輕症為主，但還是不可掉以輕心。