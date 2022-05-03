台中市3日本土個案新增1196例，並新增3例中重症患者，其中有1名30多歲男性只打1劑高端，目前因出現肺浸潤收治在加護病房以抗病毒藥物治療中。

台中市新增個案中包括495位確診個案為接觸者發病，包含校園群聚124例、職場群聚101例、家庭朋友群聚270例，其他持續疫調中；台中市衛生局長曾梓展也表示，台中市再新增3名中症需使用抗病毒藥物治的患者，其中2人收治在負壓隔離加護病房，1人在專責病房。

1名為50多歲男子打過3劑疫苗，但他本身有高血壓、高血脂病史，目前使用抗病毒藥物治療；另一名則為60多歲有心臟病史男姓，未曾有疫苗接種紀錄，因出現輕微肺炎，以抗病毒藥物治療並收治在加護病房內；另外30多歲男性也因肺浸潤收治在加護病房裏，該男子打過1劑高端疫苗，有心臟病史。

曾梓展也表示，目前確診者中已出現9名中重症患者，必須用抗病毒藥物治療，目前仍有8人在用藥中，1人已停藥，其中1人插管治療，6人還在負壓隔離加護病房中。

另曾梓展也透露目前台中長照、精神復健、老人安養機構中有7家153人確診，依目前中央規範如機構有住民確診，有症狀就送醫院治療否則就地居家照護。