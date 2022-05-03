兒童疫苗陸續開打，不過仍有不少家長猶豫是否該讓孩子施打疫苗，對此，精神科專科醫師王桓奇提出3點考量，包括女兒的體重已接近施打成人劑量的最低要求、直系血親施打莫德納疫苗後皆無明顯副作用等，因此願意讓女兒施打疫苗，「就算不小心中獎，也希望她的症狀輕一點」。

精神科專科醫師王桓奇1日在個人臉書粉專轉貼台灣兒科醫學會聲明稿，並表示，全家人針對3個部分做考量後，決定下周讓10歲的女兒施打莫德納疫苗。

王桓奇指出，家人們考量的部分，包括女兒的體重已達36公斤，接近成人劑量最低體重限制的40公斤，認為施打半劑疫苗相對安全；從父母到祖父母輩等直系血親，在施打完莫德納疫苗後都沒有明顯的副作用，「如果遺傳基因正常發揮，至少第一劑應該可以平安過關」。

王桓奇坦言，最後是考量到疫情期間，出門就像是在擲骰子賭博一樣，但全家人就只剩女兒還沒有施打疫苗，因此還是決定讓女兒去接種，「就算不小心中獎，也希望她的症狀輕一點」。不過他也提醒，每個孩子的體質都不一樣，家長們考量的部分也不相同，建議家長多方參考，再決定是否要讓孩子施打疫苗。