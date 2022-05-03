指揮中心記者會。（中時新聞網）

本土確診首破兩萬！今+23102 添5死、5縣市破千例

新冠肺炎疫情升溫，國內今新增2萬3139例確診個案，其中2萬3102例本土、37例境外移入，再創單日確診新高。於此同時，今日也新增5例死亡，都是70歲以上長者，均未接種疫苗。今年以來累計的本土死亡個案中，未打疫苗者佔過半，指揮中心呼籲民眾儘速完成疫苗接種。

今日本土個案年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(8,278例)、台北市(4,806例)、桃園市(3,604例)、基隆市(1,220例)、台中市(1,196例)、高雄市(818例)、台南市(509例)、宜蘭縣(448例)、花蓮縣(428例)、新竹縣(333例)、屏東縣(292例)、雲林縣(254例)、彰化縣(214例)、新竹市(171例)、苗栗縣(145例)、台東縣(102例)、嘉義縣(87例)、嘉義市(79例)、南投縣(73例)、澎湖縣(22例)、金門縣(15例)、連江縣(8例)；境外移入個案入境日介於今年3月5日至5月2日，移入國家均調查中。

另今增5例本土病例死亡個案，為4例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史。確診日介於今(2022)年4月16日至4月30日，死亡日期介於4月29日至4月30日。

今年以來，國內累計的12萬4708例本土個案中，有12萬4408例輕症、無症狀，另中症有258人、重症有42人，其中23例死亡。死亡個案中，有12人沒有接種疫苗，佔5成2，1劑佔1成7，2劑戰2成2，3劑只佔百分之9，等於有7成都是未完整接種。截至目前，國內累計17萬3942例確診、876例死亡。

指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、16例女性、1例調查中；年齡介於10多歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月5日至5月2日。

指揮中心統計，截至目前國內累計173,942例確診，分別為11,481例境外移入，162,407例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計876例COVID-19死亡病例，其中861例本土，個案居住縣市分布為新北市418例、臺北市326例、基隆市34例、桃園市30例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、花蓮縣及宜蘭縣各4例、苗栗縣及屏東縣各3例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市及臺東縣各1例；另15例為境外移入。