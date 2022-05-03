中重症累計破300例！今增重症7人 5死全「沒打疫苗」有慢性病長者

國內今新增25例中重症，累計中重症個案達到300例，指揮中心表示，今新增25例中重症有7例是重症，其中5人死亡，都是70歲以上長者，未接種新冠疫苗、都有慢性疾病，其中2位是長期臥床的長者。

隨著確診數增多，國內今新增18例中症、7例重症個案。醫療應變組副組長羅一鈞表示，7例重症中，有5例死亡為4例男性、1例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案與具慢性病史，均未接種疫苗，其中2人長期臥床，死因多數是合併呼吸衰竭、敗血性休克、電線、心肌梗塞等。

特別一提的是，羅一鈞指出，2名重症個案因為使用鼻胃管，曾使用默沙東莫納皮拉韋（Molnupiravir）進行治療，方便磨成粉透過鼻胃管投藥。

累計今年至5月2日國內共23例死亡個案，12人沒有打過疫苗，打過1劑的4位，佔17%、打過兩劑5位，22%，打過三劑有2位，約9%。羅一鈞表示，估計有一半的死亡個案沒打疫苗，將近7成沒有完整接種疫苗。