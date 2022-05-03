台北市長柯文哲批指揮中心指揮官陳時中「坐在冷氣房看報表」，新北市長侯友宜昨表示，「箇中滋味、點滴在心頭」。今（3）日侯友宜再被問到心中有何感觸，他說，防疫兩年多，只有一個想法，就是防疫中央地方一條心，希望中央能知道第一線在執行的需求是什麼，中央能夠快速解決最好，不能解決也要了解地方需求，如何用更好的方式去一起面對。

侯友宜強調，地方在執行端一定會看到很多問題，他一定會先向中央反應，絕不會在公開場合去說任何事，因為解決問題大家要同心齊力，好好的溝通，溝通以後就能夠快速轉換。他可以體諒中央，有些事實上很難做到，不過有些是可以做得到的，大家就要共同體諒第一線基層同仁的辛苦，然後轉換成更快速的去幫助市民朋友。

侯友宜說，很多聲音中央應該都聽到了，希望中央能夠知道第一線在執行上，市民朋友的需求是什麼、第一線的夥伴反映問題，中央能夠快速解決當然最好，不能夠快速解決，也要了解地方需求，用更好的方式去一起面對。