受到全球暖化的影響，台灣從四季如春的氣候轉為如夏的悶熱天氣型態，許多人也因此飽受濕疹所苦，皮膚時常容易出現紅疹、水泡，搔癢難耐的情形。濕疹是相當常見的皮膚病，其中包含異位性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、汗皰疹等多種病症。看西醫擦藥或許能暫時抑制，但中醫師要教你「調身體」，由內而外調整體質，不讓濕疹反覆發作。

●炎夏還不是濕疹好發季 這時刻才是

中醫師鄭愛蓮表示，季節轉換以及雨季時節尤其容易好發濕疹、汗皰疹等皮膚疾病。「忽冷忽熱的季節交界，濕疹容易發作！」而造成濕疹的因素除了天氣，還有嗜喝冷飲、太晚睡，易造成體內濕氣由皮膚排出，形成濕疹。

西醫療程通常會開藥膏供患者塗抹，但中醫是整體的治療。鄭愛蓮說，「體內的垃圾應藉由出汗、出油或排泄去代謝，若出現在皮膚，就可能是濕疹了。」患者需從調整飲食與作息做起，並非1、2周就能痊癒。使用中藥方也能夠排出體內的濕氣，至於開的藥方則因人而異，初期需要排寒、濕、熱，後期就要補元氣，讓五臟六腑強壯。

鄭愛蓮曾收治1位40餘歲的婦女，幼時常有過敏、氣喘狀況，到20歲症狀好很多，但30歲左右卻開始好發濕疹，就醫1、2年後緩解許多，近期卻頻繁出現打噴嚏、咳嗽甚至喘的狀況。診斷後得知因患者大食生冷且作息混亂，使得狀況復發。在減少吃水果、調整作息、開茯苓、白朮補脾胃、使用些許黃耆與人蔘補肺，及六味地黃補腎氣，調製加味逍遙散補肝氣後，健康狀況逐漸好轉。

「一旦遇到季節交替時刻，若原有的根本問題沒解決，濕疹就會發作；只要調理完整，皮膚狀態就能緩解。」如果成人起水泡，3天後自己消失，就暫時不必看醫生，只需調整飲食與作息，再觀察看看；反之，若患部很癢或是疹子過了2週還沒消退，就要盡速就診。

●濕疹患者皮膚保養 中醫師叮嚀日常生活宜與忌

關於平時的保養，鄭愛蓮建議若於濕疹好發期間，應避免食用「水裡游的」海鮮製品及冰飲，只能喝常溫的飲料；另外必須少吃水果，特別是西瓜與芒果，千萬不能吃；上午也不宜食用生冷的水果，只能吃熱食。

鄭愛蓮提醒，3、4月較可能產生過敏症狀，特別是兒童容易發生氣喘，所以應避免吃冰棒等生冷的食物。給孩子飲料前，要記得「午時可以喝一些冷飲，初陽喝熱飲」的原則，早上只能喝常溫的飲料。

濕疹雖僅好發於皮膚上，但不只是擦藥而已，體內的調理也同等重要；面對乍暖還寒的季節更迭，調整飲食才能讓自己的皮膚穩定度過。