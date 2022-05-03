「福又達」申請進口韓國唾液快篩試劑僅2周即獲食藥署核准，但過程中除衛福部次長薛瑞元未掌握狀況，國民黨發言人黃子哲今也抓包衛福部陳時中4月22日也曾說尚無廠商申請進口唾液快篩，質疑民進黨政府「遇到高端就快速過關」。

黃子哲表示，福又達創辦人陳燦堅就是高端的副董事長兼總經理，是高端近親，高端是不是有所謂「綠色通道」讓民進黨政府一再護航？陳時中與薛瑞元真不知情福又達4月15日就提出申請引入唾液快篩試劑？還是在公然說謊？

「這整件事比九天玄女還玄」，黃子哲批評，「民進黨政府遇到高端就快速過關，凡有高端必有爭端」，整起事件已涉圖利特定廠商、官員說謊、行政部門護航，檢調應介入調查，是否有利益輸送。

黃子哲也呼籲，就算只是陳時中或薛瑞元說沒有掌握相關進度，那也是失職，陳也該把整起事情調查清楚，給人民交代，否則爭議擴大，只會讓人民失去對中央流行疫情指揮中心信任。

黃子哲指出，福又達4月15日將進口唾液快篩試劑申請案送食藥署，過程中還數度補件，但薛瑞元4月27日在立法院說沒有廠商申請進口，陳時中更在4月22日記者會上就說未接到相關進口申請，結果29日就獲核准上市。

黃子哲質疑，說陳時中或薛瑞元不知道福又達15日就提出申請，很難讓人相信，是不是上下交相賊，掩護讓申請案能安全、快速過關，才完全不告知外界？