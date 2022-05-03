今年新北市政府首場行動治理座談會今（3）日在永和區舉行，市長侯友宜率市府團隊與在永和區里長面對面座談，里長除反映地方建設問題，也對最近民眾買不到快篩試劑有所抱怨，侯友宜回應已一直在和中央溝通；另選舉將近，外界關心侯友宜下一步的決定，侯友宜說，目前最重要把防疫做好，市政工作還沒做好的趕快完成。

侯友宜表示，今年從5月份開始，將一區一區辦理行動治理座談，來了解基層里長沒有辦法解決的事，還有去年的問題現在解決了沒有，大家一起共同面對，希望藉著行動治理座談會，可以跟市民更貼近，跟里長來一起努力打拚，讓地方會更好。

侯友宜說，這段時間里長反映最多的就是快篩試劑買不到，常常排隊也買不到，這個部分他已和中央持續溝通，如果快篩試劑量夠，要想辦法滿足有需要的市民。

此外，外界關心侯友宜的下一步計畫，侯友宜表示，現在最重要的就是把防疫做好，然後4年前對選民的承諾把它完成兌現，市政工作沒有完成趕快做好，現階段都在拚防疫，守住市民的健康，讓市政建設能夠順利，疫情能夠平安度過。