衛福部疾管署「接觸者健康追蹤管理系統」（Trace系統）經常當機，新北市長侯友宜昨天指出已反映超過2個多禮拜，都無法改善，今（3）日侯友宜重申，此系統會影響到後端第一線同仁的執行，更影響市民權益。

侯友宜表示，Trace系統是資訊系統，用科技來面對這種大量資訊，才是現在應有的作為，但如果Trace系統上不了，光用人工每一筆每一筆去寫、每一筆去輸入，以新北市到現在為止，光居隔每天將近要4萬件，再包括居家照護及確診個案，如果Trace系統在這方面沒辦法解決，也改用人工，整個量根本不得了，把很多人力、物力擺在這個地方，效果更差。

侯友宜說，其實Trace系統已經反映很多次了，所以中央要走智慧科技去解決防疫的相關議題，應該把Trace系統好好的做一個改變，如果現階段沒有辦法，就趕快把居隔轉型做好，然後集中在居家照護、集中在確診個案中重症上。