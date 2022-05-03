北市內湖區碧山里呂姓里長，2019年3月起浮報里辦公處租金，盜蓋出租人、同時也是小姑的印章，將租金從3萬元改至5萬元，詐領「社區照顧關懷據點」補助，9個月共詐得18萬元，士林地檢署日前偵結，依出租人並不知道有提高租金，認定呂女將補助挪作私用，涉犯《貪汙治罪條例》利用職務上之機會詐取財物，依法起訴。

43歲呂女，自2014年12月26日擔任里長職務，即向小姑承租母親購買位在內湖路3段60巷的處所當作碧山里里民活動中心，2018年市府推出「社區照顧關懷據點實施計畫」，提供給里長，每月可以請領房租差額，補助最高2萬元。

呂女明知里辦公處已領有民政局每月3萬元的租金補助，她扣除水電費，將租金交給錢交給母親，但又想要領取補助，竟將小姑放在她手邊的印章，偷蓋在租賃契約上，藉以將租金從3萬提高到5萬。但小姑、母親均不知道，呂將多出來的2萬元，從碧山里辦公處專戶提領，存入證券帳戶。

起訴書指出，陳姓小姑證稱不知道2019年3月有提高租金，直到12月都沒有多拿到任何費用，根據碧山里附近的租屋行情，里辦公處的地點，每月5萬元租金，已明顯高於行情，認定呂女利用職務上機會詐取財物，考量呂女自白犯罪，且擔任里長任內諸多作為，因一時失慮犯罪，建請法院量處適當之刑，以啟自新。