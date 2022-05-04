中重症暴增77例創單日新高！ 20多歲女「打三劑疫苗」染疫6天病逝

今新增的中重症個案則高達77例，創下疫情以來新高，其中有72例中症、5例重症，當中包含3例死亡個案，另2件死亡則是先前被列為中症的個案，最年輕的為前天被列入重症的20多歲女性。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內2022年累積144708例本土，其中有147427人為輕症，比例為99.7%；中症增加72名，比例0.22％；重症增加5人死亡，比例0.03％。重症個案中有1例是先前就報告過的案例，因此今天共累計增加77例。

羅一鈞說，今天公布的重症有7人，5位死亡，年齡分布為20到90多歲。其中的20多歲女是先前提過的那位個案，她在4月26日出現發燒與腹瀉症狀，去醫院急診PCR確診，個案本身沒有慢性病，也已經打過3劑疫苗。先在居家做居家照護，但持續2天都有腹瀉、腹痛與嘔吐症狀，叫119到醫院急診治療，發現血壓偏低、有休克狀況。

羅一鈞表示，個案在4月29日去急診，隨後入住加護病房，隔日（4月30日）病情就出現變化，個案氧氣需求量增加，出現呼吸窘迫的狀況，插管接呼吸器治療，開始使用瑞德西韋、類固醇治療，在加護病房有呼吸衰竭、許多器官功能障礙狀況，不幸在5月1日出現心室顫動，心律不整狀況，執行急救無效過世，病程為6天，屬於病程比較急數變化的個案。

羅一鈞指出，本來有懷疑合併細菌感染，但後來血液培養，都沒有發現細菌跡象，初步排除這個狀況，這名個案是20多歲這個年齡層中，死亡的首例。