新竹縣5月4日新增停課一覽。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣5月4日早上新增暫停實體課程學校包含竹北市新社國小、竹東鎮中山國小、湖口鄉湖口國小，更新的狀況則有新豐鄉的松林國小、山崎國小、湖口鄉湖口高中、竹北市的光明國小及中正國小，其中竹北市的光明國小因該校確診個案或密切接觸者已達全校班級數10班以上，即日起將暫停實體課程3天。

竹北市───────────────────────────────

◆光明國小／經過討論及評估，依據教育部停課標準，該校確診個案或密切接觸者已達全校班級數10班以上，且確診及疑似確診個案短時間增加，5／4（三）至5／6（五）將全校暫停實體課程3天。（5／4早上更新）

◆新社國小／1名學生確診，該班5／3(二)至5／9(一)暫停實體課程7天。（5／4早上更新）

◆中正國小／1名學生確診，該班於4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。3名學生確診，該3班於4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／4早上更新）

◆道禾親民幼兒園／1名幼生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／3下午新增）

◆興隆國小／1名學生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／3下午新增）

◆仁愛國中／1名學生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／3下午新增）

◆哈柏露塔幼兒園／3名幼生確診，2班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／3下午更新）

◆六家高中（高中部）／1名學生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體授課7日。累計4名學生確診，其中2生班級4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天，另一班級結束暫時實體課程。（5／3下午更新）

◆竹仁國小／累積確診6人，影響班級達20班， 全校自5／1（日）至5／7（六）暫停實體課程7天。

◆義民中學／高中部1名學生確診，該班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。國中部2名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四），暫停實體課程7天，另一班5／1（日）至5／7（六）。

◆天韻幼兒園／1名幼生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆安興國小／1名學生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆竹北奇玉補習班 ／因安興國小確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆嘉豐非營利幼兒園／1名幼生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆紐洛琳補習班／因光明國小確診，該生就讀班級4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆竹北國小／確診者及密切接觸者班級超過10班，全校自5／2（一）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆湯貝爾補習班／因竹仁國小確診生就讀，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／2晚間新增）

◆竹北市立幼兒園中心分班／新增1名教師確診、1名幼生確診，全園4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆康乃薾中小學／確診加有居隔者班級達10班以上，且多位學生快篩陽性等待PCR，自4／30（六）至5／6（五）全校暫停實體課程7天。

◆新竹縣康乃薾美國學校／新增1名學生確診，另有一名教師及4名學生快篩陽性，目前等待篩檢結果。該校幼兒園至國中擬於4／30（六）至5／6（五）暫停實體授課；高中4／30（六）至5／13（五）（考試週，有需考試才需到校）暫停實體授課。

◆竹北高中／新增1名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程。

◆星苗國際幼兒園／累積5名師生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆竹仁棋院／因安興附幼確診幼生影響，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆鳳岡國中／1名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆竹北市立幼兒園聯興分班／1幼生確診，全班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆安興附幼／1名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆聯合補習班成功校／因六家高中確診，該4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆道禾實驗教育機構／國小部確診者累計8名學生，1名教師，該班暫停實體課程4／28（四）至5／4（三）。

◆何嘉仁國際幼兒園／1名幼生確診，該班級4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

◆竹科蔓課照中心／因竹仁國小確診生就讀，3班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

◆東興國小／1名學生確診，該班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

五峰鄉───────────────────────────────

◆五峰國中／1名學生確診，全校5／2（一）至5／8（日）暫停實體課程7天。

芎林鄉───────────────────────────────

◆台大幼兒園／2名幼生確診、1老師確診，全園4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／3下午更新）

寶山鄉───────────────────────────────

◆園區蒙特梭利幼兒園／1名學生確診，該班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

◆寶山國小山湖分校／1名學生確診，因課後班採取混班上課，2班級4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

竹東鎮───────────────────────────────

◆中山國小／2名學生疑似確診，PCR篩檢中。該2班5／4（三）暫停實體課程一天。（5／4早上更新）

◆竹中國小／3名學生確診，幼兒園1班，國小2班，該3班自4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆二重國小／新增1名學生確診，1班自4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程10天。

◆竹中國小／3名學生確診（幼兒園1班，國小2班）。該3班自4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天，因遇假日，5／9復課。

◆竹東的尖端補習班／因竹中國小確診者就讀，4／30（六）至5／6（五）。

◆道禾幼兒園／2名學童確診。因不同班級，最後到園日不同，停課日期分別為4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。（另一班級結束暫停實體授課）

新豐鄉───────────────────────────────

◆松林國小／1名學生確診（累計2人），該班5／3（二）至5／9（一）暫停實體課程7天。另班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／4早上更新）

◆山崎國小／1名學生確診、1名學生採檢中（確診生累計2人），學生採檢中的班級5／4（三）暫停實體課程1天，確診生班級5／3（二）至5／9（一）暫停實體課程7天。另1名學生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／4早上更新）

◆小狀元補習班／因松林國小學生確診 該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆忠信高中／1名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆新豐國小／1名學生、1名教師確診，1班4／28（四）至5／4（三）暫停實體授課7天。

◆愛丁堡幼兒園／1名學生確診，該班自4／28（三）至5／4（三）暫停實體課程7天。

新埔鎮───────────────────────────────

◆新星國小／1名學生確診，該班即日至5／6（五）暫停實體授課，5／9復課。（5／3下午更新）

◆新埔國小／1名學生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆邱傅補習班／因新埔國小學生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆照門國小／1老師、1學生確診，老師疫調中。學生就讀班級4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

湖口鄉───────────────────────────────

◆湖口國小／1名學生疑似確診，PCR採檢中，該班5／4（三）、5／5（四）暫停實體課程2天。（5／4早上更新）

◆湖口高中／1名學生確診，PCR採檢中，該班5／4（三）、5／5（四）暫停實體課程2天。（5／4早上更新）

◆中正國中／／1名學生疑似確診，PCR採檢中，該班5／4（三）暫停實體課程1天。（5／3下午新增）

◆湖口鄉湖口國小附幼／2名幼生疑似確診，PCR採檢中，全園5／3（二）、5／4（三）暫停實體課程2天。（5／3下午新增）

◆古佳幼幼兒園課後照顧班／因華興國小確診者就讀 ，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／3下午新增）

◆華興國小／1名學生確診，該班5／2（一）至5／8（日）暫停實體課程7天。

◆新湖國小／1名學生確診，該班5／2（一）至5／8（日）暫停實體課程7天。1名學生確診，該班4／29（五）至5／5（四）暫停實體課程7天。

◆蓉慧補習班／因新湖國小確診生就讀，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程。

◆張逸幼兒園2名幼生確診，該2班各停課4／29（五）5／5（四）暫停實體課程7天

◆中興國小／1名學生確診，該班4／29（五）5／5（四）暫停實體課程7天。

◆親兒園補習班／因新湖國小確診案，該班4／28（四）至5／4（三）暫停實體課程7天。

關西鎮───────────────────────────────

◆立人幼兒園／1 名幼生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆關西國中／2名學確診，該2班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆佳仁補習班／因關西國中確診案，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。

◆南和國小／1名學生、1名導師確診，接觸者超過全校3分之1班級，全校4／29（五）至5／5（四）暫停實體授課7天。

尖石鄉───────────────────────────────

◆梅花國小／1名教職員確診，因4／29曾與部分教師密切接觸，全校暫停實體授課時間延長至5／6（五）暫停實體課程。（5／4早上更新）

◆尖石鄉立幼兒園／1名學生確診，全園4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。（5／3下午新增）

◆新樂國小／1名學生確診，該班4／30（六）至5／6（五）暫停實體課程7天。另2名學生疑似確診，5／3（二）、5／4（三）全校二至六年級及附幼暫停實體課程2天。（5／3下午更新）

◆嘉興國小暨義興分校／2名學生疑似確診，等待採檢中。1名職員疑似確診，PCR採檢中。嘉興國小暨義興分校5／3（二）、5／4（三）全校暫停實體課程2天。（5／3下午更新）