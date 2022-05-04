大陸央視新聞用戶端4日報導，廣州為防疫管制陸空交通，3日晚間起白雲機場在航站樓入口處，核驗旅客健康訊息，國內線必備48小時內核酸檢測陰性證明＋1次現場免費抗原檢測＋健康碼綠碼＋體溫檢測正常＋乘機人員身分資訊核驗。國際線須憑國際航班出發機票購票資訊，查驗48小時內核酸檢測陰性證明＋健康碼綠碼＋體溫檢測正常。此外自4日起，暫停廣州地鐵7個站點、公車123個站點與70條路線服務。

廣州市交通運輸局和廣州地鐵接獲政府部門通知，因疫情防控需要，自4日8：30起，三號線永泰站停止對外服務，二、三及十四號線嘉禾望崗站停止進出站服務，僅保留站內換乘功能。

統計廣州地鐵共7個站點停止對外服務，包括二號線黃邊站，三號線永泰站、白雲大道北站、人和站、機場南站，三號線及九號線高增站、二、三及十四號線嘉禾望崗站，其中，嘉禾望崗站、高增站僅保留站內換乘功能。1個網站關閉部分出入口，三號線機場北站B口。

另，根據白雲區嘉禾街道、永平街道永泰村的疫情防控工作安排，從4日12時起 ，臨時撤銷防範區內的公共汽車地鐵嘉禾望崗站（市八醫院）總站等123個站點。與公共汽車70條線路採取臨時「飛站」（過站不停）措施。

此外，3日起，白雲機場只讓當天搭機旅客進入航站樓，按照以下標準落實查驗：

國內出發旅客：48小時內核酸檢測陰性證明＋1次現場免費抗原檢測（進入航站樓入口按照引領做）＋健康碼綠碼＋體溫檢測正常＋乘機人員身分資訊核驗。

國際出發旅客：憑國際航班出發機票購票資訊，查驗48小時內核酸檢測陰性證明＋健康碼綠碼＋體溫檢測正常。