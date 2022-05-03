2年前加盟創立永慶不動產竹北縣三展義加盟店的翁皓堅店東，來自信義房屋店長轉戰，去年4月再開永慶不動產新竹關新展翼加盟店，團隊從一開始的個位人數，至今大增超過70人，2家店2021年更繳出1.7億元業績的亮眼績效，雙雙獲頒「永慶不動產2021全台店總業績傑出獎」。值得一提的是，今年3月份兩家店同步突破單月1,000萬元業績的紀錄，兩家店3月份就創造2,400萬元業績。

翁皓堅說，永慶房產集團加盟四品牌在新竹區打造出高效率、高合作的環境，一直持續吸引前東家同事轉戰到自己團隊，這些新夥伴渴求更大的成長空間、更多的自我挑戰、更高的薪獎福利，也認同集團率先「提供揭露到門牌的成交行情」背後堅持的理念，激勵他強化工作環境，包括今年2月份新增4名店東長，提供同仁更多的即時支援。

過去2年多來的創業歷程，讓翁皓堅管理團隊深刻體驗了「一個人走得快，一群人走得遠」的道理！除了集團資源挹注、堅持提供誠實服務外，同仁彼此互助合作、主管積極支援的工作氛圍，更是關鍵因素，所以，他們積極規畫今年第3季再開2家永慶不動產加盟店，期盼為團隊打造更寬廣的事業舞台。

翁皓堅店東規劃今年Q3再開2家店，給同仁更寬廣事業舞台，攜手再創事業高峰。（永慶房產集團提供）

深度聯賣x誠實服務 單月創下1,300萬業績

就算工作忙碌，翁皓堅也堅持舉辦「讀書會」！這個由店東長及行政主管組成的讀書會，陸續也剛讀完《無限賽局》、《零規則》。認為組織想要長久發展，需要從管理打好基礎，儘管去年新竹房市大好，年底大家都在衝業績，讀書會卻加場舉辦。希望透過一次次討論，形塑出屬於他們團隊的立業宗旨，越忙碌、越需要將理念講清楚，才能帶領團隊持續開創新局。

翁皓堅店笑說：「若以豆芽菜、神木來比喻，團隊一定很難短時間長成神木，但我們也不會任由自己變成豆芽菜！所以，我們持續不斷地用專業知識灌溉，期許打造成體質厚實強壯的大樹，能抵抗市場短期波動及景氣起伏的影響。」

對於永慶房產集團提供的科技工具及系統平台，翁皓堅更是讚譽有加！加上永慶加盟總部打造的「共享共好」環境，加盟店之間透過合作產生更大能量，就像是規範明確、運作順暢的「深度聯賣」，讓各店攜手幫客戶賣房子、找房子，成交速度當然快轉，服務量能擴大了，就能完成更多客戶的託付，達成多贏局面。

永慶不動產竹北縣三展義加盟店和新竹關新展翼加盟店3月份寫下7成成交件數來自「深度聯賣」的歷史紀錄！累積從聯賣而來的業績，也超過1,300萬元。而且，網路來電客高達上百組，顯見〈永慶房仲網〉等的強大行銷效益。

今年3月份兩家店同步突破單月1,000萬元業績的紀錄，震撼新竹地區。（永慶房產集團提供）

集團打造創業平台 加盟店提供發展舞台

面對世界局勢轉變快速，特別是疫情起伏帶來的經濟衝擊，翁皓堅坦言今年沒有定下業績目標，他認為，實務因應市場走向、彈性調整，比較符合需求！就像2年前創業時遇上新冠疫情爆發，當時也是不恐慌，配合總部提供的營運策略，把現在該做的事情做好，沈著應對每個挑戰。

反而，他們持續投資人才、硬體設備等。像是在疫情嚴峻期間，公司主動幫所有同仁投保防疫險，也新增專屬攝影師，逐步添購各項攝影器材，支援物件照片和環景影片的拍攝，讓透過〈實境找房〉的消費者，可以看到詳細的物件影像，提供安全無接觸賞屋的服務。

翁皓堅也開心分享，今年第三季會在新竹高鐵站及遠東百貨周邊再開出2家永慶不動產加盟店，目前店面已經進入裝潢階段。他也期盼全新舒適的工作環境，能協助同仁達成個人目標，帶領團隊深耕新竹地區，提供更專業的服務，持續贏得消費者肯定。