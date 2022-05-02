新華社旗下時政平台《半月談》微信公號報導指出，近日，杭州、武漢、上海等地的全部或部分地區開始要求核酸檢測常態化，市民如果沒有在規定時間內檢測核酸，健康碼可能被賦灰碼，無法進出公共場所。北京也宣布，5月5日起將實行常態化核酸檢測工作。隨著越來越多的城市加入這一行列，大陸網友們的聊天內容也出現「今天你核酸了嗎？」、「隔日打卡不能忘，才能繼續做朋友」等。

《半月談》指出，當前，Omicron病毒引發的疫情多點散發，其高傳染性、高隱匿性給疫情防控帶來了更大挑戰。一些已經實現動態清零的地區，為了確保「早發現」，要求進行常態化核酸檢測，這不僅有利於復工復產，也是對全社會防疫成果的一種鞏固。當然，當核酸檢測成了一項基本公共衛生服務，人員準備、物資保障、安全防護等工作就一定要做好，不能讓服務措施「堵心」。

「一些地方核酸檢測常態化，排隊等待也常態化了，一排就是幾個小時」，《半月談》稱，年輕人或許能忍耐，但上年紀的老人和需要就醫的病人就很難適應；現場排隊人貼人，又給疫情傳播增加了風險。還有一些城市保障工作跟不上，包括試劑短缺，排長隊的群眾只能臨時找其他地區去做；或是檢測人員沒有換班，中午吃飯時間，被檢測者還得繼續在現場排隊。有的地方工作做得不細，檢測點工作時間幾乎與正常上下班時間重合，甚至結束更早，上班族只能自費找其他檢測點。還有一些地方政策通報不及時，政府已經要求48小時核酸改72小時核酸了，但公車、地鐵等單位還沒有執行……。

《半月談》指，這些情況，讓個別地方核酸檢測的「好辦法」成了被人吐槽的「糟心事」，影響了政策執行效果，造成了不良社會反響。核酸排查固然緊急，但一項牽涉眾多的公共政策發布，還是應該和群眾多商量，哪怕在一定範圍內聽一下群眾的意見。一方面摸索大家有哪些實際的需求，以便在推進過程中把工作做實做細；另一方面也是統一思想，讓大家了解政府在用心用情做事，在落地過程中也可以少一些抱怨和阻力。承擔核酸檢測的企業，則需要加強人員培訓、物資調配、風險預警，接受地方政府的質量控制、服務監管。

《半月談》最後強調，常態化疫情防控的態勢，對基層治理的要求進一步提高。凡事商量著辦，尊重群眾的首創精神，才能真正把基層治理的活力釋放出來。畢竟疫情防控的第一線是社區，而群眾才是社區的主體。面對狡猾多變的新冠病毒，要依靠強有力的行政力量，也要給基層一點靈活和韌性。