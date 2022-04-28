五一勞動節假期即將到來，大陸教育部今（28日）強調，「五一假期原則上非必要不離校、非必要不到其他地方旅行」。

大陸教育部今召開記者會，會上，大陸教育部體衛藝司司長、教育部應對新冠肺炎疫情工作領導小組辦公室主任王登峰強調，五一假期原則上非必要不離校、非必要不到其他地方旅行。如果必須到外地去，離開學校再返校，過程中一定要做好行程軌跡記錄，做好健康監測。在入校之前，一定要做好相關檢測，確保安全才能夠進入校園。

王登峰表示，3月份以來，吉林、山東、上海等地的疫情，對教育系統提出了非常嚴峻的挑戰。在五一假期之前，教育部專門印發了做好五一假期疫情防控工作的通知，同時也召開了兩次視訊調度宣講和經驗交流會，就疫情防控工作作出了全面部署。在全面抓好常態化疫情防控措施的同時，要求一定要做好應急預案準備，一旦出現校園疫情，要及時啟動應急預案。