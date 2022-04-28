上海市衛生健康委副主任趙丹丹28日在防疫記者會上表示，上海各區將以「老年人」為重點，積極推進新冠疫苗接種，如安排移動接種車進社區，在養老機構等設置臨時接種點等。具體統計目前全上海60歲及以上老年人累計完成新型冠狀病毒疫苗全程接種超過360萬人、全程接種率62％，完成加強免疫接種逾220萬人、加強接種率38％。

針對兒童族群方面，趙丹丹也說明，上海市目前累計報告1萬2707例6歲以下兒童陽性感染者，約占感染者總數2.4％；累計出院和解除集中醫學觀察人數7480例，主要收治在市公共衛生臨床中心等定點醫院，也有部分無症狀的患兒在由監護人陪同下，收治在方艙醫院。

值得關注的是上海通報疫情出現連日趨緩，28日上海市衛健委表示，統計27日全天新增本土新冠肺炎確診1292例、無症狀感染者9330例、合計1萬622例，較上日1.3萬例左右再下降。