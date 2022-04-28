大陸國家衛健委今（28日）通報，前一天新增本土病例1494例、無症狀9791例，同日再增47例本土死亡病例，均在上海。

大陸昨增本土病例1494例，包括上海1292例，吉林56例，北京48例，浙江46例，黑龍江11例，江西10例，內蒙古9例，山東8例，河南4例，河北2例，江蘇2例，遼寧1例，湖南1例，重慶1例，四川1例，陝西1例，青海1例。其中934例由無症狀感染者轉為確診病例。

本土無症狀感染者共9791例，包括上海9330例，吉林98例，山東84例，江西79例，江蘇72例，遼寧55例，浙江20例，安徽15例，河南13例，河北9例，黑龍江7例，北京2例，新疆2例，山西1例，福建1例，四川1例，貴州1例，雲南1例。

昨日也是上海市自本月初以來，首次新增本土無症狀感染者少於1萬例，當地27日新增10622例本土病例，包括1292例確診和9330例無症狀感染者，並再增47人死亡。該市新增死亡病例年齡由67至101歲，平均84.7歲，患者合併各種原發基礎疾病，死亡直接原因均為基礎疾病。

大陸國務院副總理孫春蘭27日在上海主持防疫工作會議時強調，要繼續對老舊小區、城中村等重點地區加大工作力度，強化企業、建築地盤、養老院等重點場所的疫情管控力度，以更有針對性的防控措施，堅決徹底阻斷傳染源。針對集中隔離房源不足等瓶頸問題，要千方百計，再加大籌措建設力度，推動更快實現社會面清零目標。