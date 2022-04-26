金門縣府下午直播最新疫情狀況，說明連日來的確診個案中尚無參加「金門馬」者。( 縣府提供）

金門縣府下午直播最新疫情狀況之一。（ 縣府提供）

金門縣府下午直播最新疫情狀況之二。（ 縣府提供）

金門縣府下午直播最新疫情狀況之三。（ 縣府提供）

金門縣府下午直播最新疫情狀況之四。（ 縣府提供）

金門縣府下午直播最新疫情狀況之五。（ 縣府提供）

金門縣府下午直播最新疫情狀況之六。（ 縣府提供）

金門縣府下午直播最新疫情狀況之七。（ 縣府提供）

金門今天新增7例新冠確診，其中3人已打滿3劑疫苗，年齡最小不到1歲，無症狀。縣府表示， 目前累計確診35人，27人收治於部立金門醫院，情況均穩定，請鄉親不要恐慌。

縣府並表示，基於紓解離島的醫療和安置場所量能，未來只要團體旅遊團中有人確診，團員密切接觸者需匡列隔離，也將比照澎湖縣向中央申請「防疫包機」送回台灣。

另針對民眾憂心4／24的金門馬拉松比賽，可能導致本地疫情爆發，對縣府堅持如期舉辦不能接受。縣府則表示，連日來的確診個案中尚無參加「金門馬」者，也請鄉親放心。

縣府說明，中央流行疫情指揮中心預計月底將達到每日萬例確診，金門目前雖仍為低風險縣市，但也已累積35例確診，持續升溫疫情嚴峻，因應未來疫情的衝擊，今起整備村、里長加入居家關懷服務團隊，提供民眾在居家隔離的協助。

有關鄉親關切的國小學童施打疫苗，縣府表示除依中央的規定，採「校園集中接種」與「合約醫療院所接種」模式執行外，也考慮中央疫苗配撥的狀況，以及提供家長至少7天的思考期，縣府規畫於下（5）月初，分階段進行疫苗施打，共同守護學童的安全與健康。

縣府另也針對昨日有確診者的學校，提供家用快篩試劑，啟動全校的快篩作業，確診人數是否會持續增加，引起鄉親關注。