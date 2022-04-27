澎湃新聞報導，上海市27日新冠肺炎疫情防控工作新聞發布會，市衛生健康委副主任趙丹丹表示，上海市26日新增1606例新冠肺炎本土確診病例、和1萬1956例本土無症狀感染者，持續下降。截至26日24時，在定點醫療機構接受治療的重型患者244例、危重型患者27例。新增本土死亡48例，僅1例曾接種疫苗。對上海達到社會面基本清零的區域，將實施「有限人員、有限區域、有限活動」；其他續採「全域靜態管理、全員檢測篩查、全面流調排查、全民清潔消殺，全程查漏補缺」等綜合防控措施。

下一步，在27日至30日，將採用「核酸＋抗原」組合方式，分區開展篩查工作，並根據檢測結果，動態調整「封控、管控和防範」三區範圍。

4月26日，新增本土死亡48例。平均年齡80.85歲。48位患者合併患有嚴重多臟器基礎疾病。其中1例曾接種過新冠肺炎病毒疫苗，其餘均未接種新冠疫苗。死亡的直接原因均為基礎疾病。

3月1日至4月26日，上海市累計報告53萬5600例新冠本土陽性感染者，其中4萬4548例為確診病例，49萬1052例為無症狀感染者。

截至4月27日9時，累計排查密接51萬2350人，均已落實管控。

趙丹丹指出，上海市啟動清零攻堅行動以來，效果日益顯現，但當前疫情依然十分嚴峻，防控工作正處於較勁爬坡的關鍵時刻。按照「統一指揮、分類施策、集中攻堅」的總體思路，進一步鞏固擴大清零攻堅工作成效，盡早實現社會面基本清零。