狗是非常忠心的動物，只要認定了一個對象，就會付出所有保護對方。近日大陸網站上瘋傳一段影片，一隻藏獒將老狼王保護在身下，並不斷作勢威脅旁邊虎視眈眈的狼群，讓老狼王能夠安心吃肉，不少網友看到後，都覺得相當神奇與感動。

綜合陸媒報導，內蒙古一座狼場，有一隻和狼群一起長大的藏獒，牠和狼王的關係很好，只要有其他狼想要攻擊藏獒，狼王都會挺身而出、幫忙解圍。後來狼王老了，有2隻年輕的狼試圖挑戰，對牠發起攻擊，就在狼王身負重傷、即將落敗的時候，藏獒趕到現場幫忙，等到狼場主人發現時，藏獒和狼王已經制服了其中一隻來挑戰的狼。

經過這次事件，狼王的地位不再，但藏獒勇猛的表現震懾了狼群，也因此成為新一代狼王，但藏獒懂得知恩圖報，從此化身成老狼王的「保鑣」，每次吃肉的時候都會讓老狼王先吃第一口，如果其他的狼想要靠近，就會被藏獒趕走，等到老狼王吃完以後，藏獒才會接著享用。

事實上，近日爆紅的這段影片拍攝於2019年8月，在當時也掀起一陣熱議，不少網友看到藏獒和老狼王深厚的情誼都非常感動，紛紛留言：「狗都懂報恩，有的人卻不懂」、「動物也知道感恩的，小時候你是我的依靠，長大了我就是你的保護傘」、「這個情節我已經腦補出一本小說了」。