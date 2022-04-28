英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）警告北京，中國必須遵守國際規則，否則將難以崛起成為大國；她同時呼籲西方應確保台灣能夠自我防衛。

據香港01報導，特拉斯在倫敦市長官邸發表演說，表示俄烏戰爭給西方帶來了有益的教訓，並表明民主國家必須利用經濟工具來回應威權政權。她表示西方不可再天真地對待地緣政治和經濟力量，要對中國等國家採取強硬態度。

特拉斯強調，包括中國在內的所有國家都必須遵守國際規則，並表示中國正在迅速建立一支能夠將力量投向歐洲戰略利益領域的軍隊：「談論中國的崛起是不可避免的，但他們的崛起亦非必然。如他們拒絕遵守國際規則，他們將難以繼續崛起。」

特拉斯提及，北約應有全球視野，準備好應對全球挑戰，在印太地區與日本、澳洲等盟友合作預防威脅，必須確保台灣有能力防衛。

對於俄烏戰爭，特拉斯指出，西方必須加倍支持烏克蘭，把俄軍完全逐出烏克蘭。英國已向俄羅斯展示在違反國際規則後面臨後果，英國可以將安全和尊重主權置於短期經濟利益之上。