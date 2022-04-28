白宮表示，美國總統拜登將在美東時間28日上午（可能台灣時間28日晚間）發表談話，以示支持烏克蘭。

路透社報導，白宮說：「總統將發表談話，提及支持烏克蘭人捍衛國家和自由，對抗俄羅斯殘酷的戰爭。」

此外，美國媒體報導，拜登政府打算最快明天向國會提案，將提供烏克蘭武器和人道援助到9月。

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