挺烏克蘭 白宮：拜登28日將發表談話 09:412022/04/28 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 白宮表示，美國總統拜登將在美東時間28日上午（可能台灣時間28日晚間）發表談話，以示支持烏克蘭。(圖／新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 白宮表示，美國總統拜登將在美東時間28日上午（可能台灣時間28日晚間）發表談話，以示支持烏克蘭。 路透社報導，白宮說：「總統將發表談話，提及支持烏克蘭人捍衛國家和自由，對抗俄羅斯殘酷的戰爭。」 此外，美國媒體報導，拜登政府打算最快明天向國會提案，將提供烏克蘭武器和人道援助到9月。 烏克蘭「王牌無人機」竟遭擊落 他爆：俄軍這系統升級了 尚青論壇》戰事不停 歐美養烏為患（陳東伯） #烏克蘭 #白宮 #28日 #談話 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歐洲要擺脫對俄能源依賴 老美不出手相救關鍵曝光 07:052022/04/28 國際 烏克蘭男籃若成行 籃協將組隊對打 04:102022/04/27 運動天地 大疆創新開槍 暫停俄烏業務 04:102022/04/28 全球財經 烏克蘭正規軍「打法很怪」 國際專家推測出驚人原因 00:012022/04/28 政治 被烏克蘭「榨乾」 歐戰凸顯美軍大問題 19:012022/04/27 國際 烏克蘭感謝31國為何獨缺「日」 澤倫斯基回應了 18:392022/04/27 國際 亞洲政策轉向 德總理蕭茲28日起訪問日本 23:342022/04/27 國際 美國和盟國每月聚會 研議軍援烏克蘭抗俄侵略 13:232022/04/27 國際 影》神救援!男子開廂型車從馬立波救援超過200人 10:472022/04/27 國際 反制西方 俄切斷2國天然氣供應 04:102022/04/28 話題觀察 萬一「這一招」還沒擋下俄羅斯 郭正亮：美國就準備退了 21:382022/04/27 政治 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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