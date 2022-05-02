台東縣今日新增87名確診者，疫調結果初步推論，年齡介於4-86歲不等，皆屬輕症，43例為密切接觸者確診，41例感染源不明及3例外縣市足跡。今日校園新增15生、2師確診，目前累計共144名學生、12名老師。

台東縣衛生局指出，從初步疫調了解，43例密切接觸者確診個案中，7例為同校、3例為補習班、14例為職場、19例為親友接觸傳染。全縣累計匡列2050人，其中1100位仍未解隔。

從新增個案中初步研判，9例為綠島海灣浮潛職場感染；另外，今日3例補習班個案中，為昨日豐田地區某補習班的延伸，加上今天新增的3例，該補習班目前已有1名員工、12名學生確診。

另外，今日校園新增15生、2師確診，累計共144生、12師。在調整或新增暫停實體上課學校部分：何嘉仁安親班1班級延長停課至5／6、竹湖國小1班級縮短停課至5／4、仁愛國小1班級停課至5／8、台東高商1班級停課至5／8、均一中小學2班級停課至5／8、東大附小3班級停課至5／4、1班級停課至5／6、信義國小（含附幼）全校停課至5／8、東河國小全校停課至5／3、蘭嶼高中2班級停課至5／3、中華文理補習班國小英數班停課至5／7、新生國中1班級停課至5／2、福原國小2班級停課至5／2。

衛生局呼籲，如有症狀請自行購買家用快篩檢查或至社區發放家用快篩定點診所就診，如經醫師評估後提供給家用快篩試劑回家採檢後陽性，請將快篩試劑包裝並拿至本縣社區採檢院所急診，醫師將進一步評估後進行核酸檢測（PCR）。

如至醫院採檢PCR後報告未出來前請回家耐心等待報告，如報告為陽性則依衛生單位安排收置醫院、加強型集中檢疫所或居家照護。