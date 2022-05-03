P. LEAGUE+職籃3日表示，因應國內新冠肺炎疫情快速升溫、確診案例不斷增加，聯盟根據之前最新防疫規範，調整防疫指引與應變措施，以確保比賽可以在聯盟、球團所有參與比賽者與進場觀眾皆在安全無虞情況下順利進行，聯盟及球團參與比賽者皆於賽前提供48小時內快篩陰性證明，若快篩陽性則需進行PCR檢測，等待結果期間不得隨隊。

PLG也提到，例行賽剩餘賽事，若球隊被列為密切接觸者與確診者人數過多，導致比賽日可登錄出賽球員未達8人，其中本土球員（含華裔與外籍生球員）至少7人且外籍球員至少1人，全隊「暫停比賽」；季後賽最低登錄出賽人數，將視屆時疫情狀況再評估是否調整。

以下為PLG防疫指引與應變措施全文：

面對新冠肺炎疫情升溫與變種病毒Omicron高傳染力挑戰，P. LEAGUE+根據中央流行疫情指揮中心（CECC）衛生福利部疾病管制署（以下簡稱CDC）最新防疫規範，制定最新防疫指引與應變措施，以確保比賽可以在聯盟、球團所有參與比賽者與進場觀眾皆在安全無虞情況下順利進行，聯盟及球團參與比賽者皆於賽前提供48小時內快篩陰性證明。

球隊若有快篩呈現陽性者，需進行PCR檢測，等待進行PCR檢測至PCR檢測結果期間不得隨隊，若PCR結果為陽性則應遵照CDC後續規範處理，所有被列為密切接觸者必須進行快篩，若為陰性仍需完成居家隔離3天與4天自主健康管理才可正常參與比賽。

球隊若快篩完至比賽開打前，有被通知為密切接觸者，必須完成居家隔離3天與4天自主健康管理才可正常參與比賽，該員進行居隔當下必須再次進行快篩；若為陽性，需進行PCR檢測，等待進行PCR檢測至PCR檢測結果期間不得隨隊且應遵照CDC後續規範處理。

例行賽剩餘賽事，若球隊被列為密切接觸者與確診者人數過多，導致比賽日可登錄出賽球員未達8人，其中本土球員（含華裔與外籍生球員）至少7人且外籍球員至少1人，全隊「暫停比賽」；季後賽最低登錄出賽人數，將視屆時疫情狀況再評估是否調整。

比賽場館規範

觀眾進場持續實施量測體溫、手部消毒與全程戴口罩，凡屬「居家隔離」、「居家檢疫」、「加強自主健康管理」或「自主健康管理」實施對象，不得進入球場，如有接獲CDC或地方衛生局通知場館於比賽時有確診足跡，球團將關閉球場進行相關清消作業，並呈報聯盟知悉，經衛生主管機關同意後方可重新開放場館進行比賽。

聯盟參與比賽者規範

聯盟參與比賽者(包括聯盟工作人員、裁判、紀錄台人員、轉播單位主播、球評與採訪記者)，應接種新冠肺炎疫苗3劑或至少2劑且未滿12周，才可以參與比賽，否則需提供進場前24小時快篩陰性證明，全程戴口罩（裁判場上執法除外）。

球團參與比賽者規範

球團參與比賽者（包括球員、隊職員、啦啦隊、表演團體、工讀生），應接種新冠肺炎疫苗3劑或應至少2劑且未滿12周，才可以參與比賽，否則需提供進場前24小時快篩陰性證明，全程戴口罩（球員場上比賽除外）。

密切接觸者、疑似染疫者或確診者應變規範

密切接觸者者：聯盟與球團參與比賽者，若因與非屬聯盟與球團參與比賽之確診者有密切接觸被列為密切接觸者，需立即進行居家隔離3天與4天自主健康管理，並呈報聯盟知悉，隨後進行快篩等後續處置。其餘與前面所述確診者為非密切接觸者，則進行自我健康監測。

疑似染疫者：聯盟與球團參與比賽者若出現疑似染疫狀況，請立即進行快篩或PCR檢測，其餘密切接觸者立即進行快篩，若需進行PCR檢測，在等待進行PCR檢測至PCR檢測結果期間不得隨隊或參與比賽，若確診應遵照CDC後續規範處理，並呈報聯盟知悉，球場與工作場所進行環境清消，場館需經衛生主管機關同意後方可重新開放進行比賽。

確診者：聯盟與球團參與比賽者若確診，呈報聯盟知悉，並遵照CDC後續規範進行處理，球場與工作場所進行環境清消，確診者之密切接觸者必須進行快篩，若為陰性仍需完成居家隔離3天與4天自主健康管理才可正常參與比賽，場館需經衛生主管機關同意後方可重新開放進行比賽，確診者必須符合解除隔離治療條件，並完成7天自主健康管理者，才能再次參與比賽。

註：以上防疫指引與應變措施將隨CECC更新相關指引及規範進行滾動式調整球團參與比賽者規範；若因疫情導致停賽之相關事宜與後續復賽之賽程安排，另召開賽務決策委員會討論後決定。