台中市和平區雙崎部落文化健康照護站傳出有受照護的阿公、阿嬤及照護員3人確診，市府也在3日安排醫護人員與防疫物資送達和平，即時支援前線及疫情控管。（台中市政府提供）

台中市今（3）日本土確診新增1196例，台中市長盧秀燕透過遠端視訊主持線上防疫記者會，她也直指，台中市和平區雙崎部落文化健康照護站傳出有受照護的阿公、阿嬤及照護員3人確診，因山地鄉醫療資源相對缺乏，市府也立即安排醫護人員就地成立簡易快篩服務站，並出動防疫巴士，如快篩陽就會直接送到衛福部豐原醫院進行PCR採檢。

雙崎部落文健站是2日傳出有一名阿公、一名阿嬤及照護員共3人出現發燒等症狀，經使用家用快篩呈陽性，並送部立豐原醫院進一步PCR採驗，證實3人陽性確診，因和平地區醫療資源相對缺乏，市府也在3日安排醫護人員與防疫物資送達和平，即時支援前線及疫情控管。

盧秀燕說，「就算在偏鄉，地方遙遠，一樣關懷與照顧！」，衛生局及和平區衛生所3日特別設置簡易快篩服務站，今天下午2時至4時前進雙崎運動公園廣場，幫確診者同住家人、照護站長輩及其他三名照護員進一步採檢快篩，即時控管疫情。

民政局長吳世瑋也表示，因應雙崎及達觀部落快篩試劑取得不易，衛生局及和平區衛生所特別設置簡易快篩服務站，除今天下午2時至4時至雙崎運動公園廣場採檢快篩，也由交通局調派防疫巴士，約2時和2時30分到篩檢地點待命，現場若有快篩陽性者，將以防疫巴士專接載送至部立豐原醫院進一步PCR採驗與後續處置。

吳世瑋也提醒，非屬確診個案的同住家屬、同班同學、同辦公室或同工作場域密切接觸同事，或未具有咳嗽、喉嚨痛、發燒、流鼻水或鼻塞、打噴嚏、疲勞、肌肉痠痛、夜裡盜汗、頭痛等症狀者，或者家中已領有快篩試劑者，為避免群聚感染，請待在家中並做好自我防護，正確佩戴口罩、勤洗手及環境消毒。