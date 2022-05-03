福又達唾液快篩劑獨家 蔣萬安：跟高端連結就能通過？

福又達進口唾液快篩劑獲准，遭爆是因「高端近親」關係享綠友友特權。國民黨立委蔣萬安今批評，只要跟高端連結就能火速通過，民眾當然會質疑為什麼？也會造成民眾對於政府、指揮中心、食藥署缺乏信任。

蔣萬安說，之前一再呼籲趕快通過唾液快篩劑相關廠商申請案，如今食藥署終於通過福又達案審查，卻發現福又達跟高端有關係，當然會遭質疑。

蔣萬安表示，現在民眾都到醫院採檢，讓急診人力吃緊，增加基層醫護人員的沈重負擔，排擠醫療量能，「快篩陽性再做PCR」只能解決部份問題，最重要的前提還是要有充足的快篩劑，讓民眾能夠容易、方便、平價取得，這是關鍵。

蔣萬安也建議，還是應趕快增加PCR篩檢站，甚至請基層診所加入PCR篩檢隊；參考國外例子，政府也應評估快篩取代PCR檢測可行性，像是需要快篩兩次、由專業人員從旁協助檢測確認，這些都是可行的方法。

至於快篩試劑價格，蔣萬安說，參考其他國家，台灣至少每劑要100元以內，才能讓民眾取得更容易、有效率、方便、可近性。

蔣萬安說，很多民眾反映排買不到快篩劑，這政府應趕快思考如何充足快篩試劑，增加快篩頻率，慢慢取代隔離政策，才能讓整個防疫政策進行適度調整，否則如果還是延續過去舊有思維、相關隔離政策，嚴重影響民眾日常生活，讓社會停擺。