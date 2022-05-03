福又達2周火速核准 藍委怒：為什麼又是綠油油

「福又達」公司4月15日申請進口韓國家用唾液快篩，僅2周就火速獲食藥署核准，讓業界覺得不可思議。立法院國民黨團總召曾銘宗今（3日）在立法院議場外受訪痛批，振興紓困8400億元是拿來救命的，不是拿來國庫通黨庫，「為什麼又是福又達？為什麼又是綠油油？」呼籲檢調、監察院介入調查。

「福又達」申請僅2周就能獲核准進口韓國家用唾液快篩，被發現其創辦人正是高端疫苗總經理陳燦堅，且從監察院政治獻金系統中可發現，福又達政治獻金都提供給綠營政治人物，關係匪淺。

曾銘宗質疑，為什麼又是福又達？為什麼又是綠油油？他呼籲檢調、監察院介入調查，是否有人介入關說。

他強調，防疫期間，振興紓困8400億元是要拿來救命的，不是拿來國庫通黨庫的，8400億元是每個民眾辛苦繳的納稅錢，要用於防疫救命、紓困、振興，要求衛福部長陳時中要出來講清楚，連滿試劑都是機密、試劑也是機密，審計部盡快調查。