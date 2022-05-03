立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，將電動自行車名稱修正為「微型電動二輪車」，未來須掛牌照納管。桃園市大園警分局為此，持續針對民眾騎乘電動自行車之違規行為加強取締，盼能培養用路人良好駕駛習慣，避免事故發生。

電動自行車購買便利，免考照又免掛牌，是現今不少民眾的新興代步工具。大園分局指出，由於電動自行車不必考照就能騎上路，許多對交通法規或車輛操作不熟悉的民眾也能騎乘，導致交通違規情形增加，影響到其他用路人安全。

且大園與觀音工業區移工人數眾多，多以電動自行車作為代步工具，因不熟悉法令容易違規，據統計，大園分局轄區去年取締移工騎乘電動自行車違規案共46件，其中又以闖紅燈、逆向行駛等占多數，分局將持續針對此區域加強攔檢取締。

警方強調，取締違規並非以處罰為目的，同時希望能宣導相關交通法令，盼在電動自行車掛牌納管前，養成用路人守法習慣，別貪圖一時方便而造成憾事發生。