昨日是南橫公路中斷13年之後首日全線開放，根據公路總局統計，昨日共湧入5807輛車次，主要都塞在埡口，前後端停等時間約60分鐘。為有效調節車流，未來若上午11點梅山口等待進入的車陣已達5公里，將請用路人下山，改走其他行程，待熱潮稍過後再訪南橫。

公路總局表示，昨日南橫開放前已有許多民眾提前一天漏夜排隊，引爆大量車潮，開放前台東端向陽管制哨等候車流約1.4公里，高雄端梅山口等候車流約3公里；開放後最大排隊車流約6公里。不過中午過後台東端往高雄僅零星車流，下午2點後向陽管制哨外無駐留車輛。

昨日是開放第一天，每小時湧現1000輛以上車次，共計湧入5807輛車次，包括汽車3626車次，占62.4％；機車及重機2181車次，占37.6％。高雄端進入梅山口至向陽總數4128輛次，公路保全及警方在梅山口及天池控管進入車輛。

公路總局說，多數遊客想要回顧以往埡口雲海美景，因此車流全部匯集在埡口平台，主要壅塞路段是32k-39k埡口路段，前後端停等時間約60分鐘。塞車原因包括：有車主任意紅線停車、機車行駛時占據對向車道、少數汽車駕駛不耐等候逆向行駛對向車道、少數用路人停等時未緊靠路側、彎道寬度不足處有車主路側停車、用路人不熟悉路況而在埡口平台花時間找停車位等。

公路總局三工處將啟動車輛調控措施，包括：必要時減慢車輛經過管制哨速度，避免車流同時匯集；提早控管梅山口進入車輛數，並加強取締違規車輛；依照排隊車陣長度，設置沿線告示牌，提醒用路人等待時間；如上午11點梅山口等待進入車陣已達5公里，將請用路人適時下山，改走其他遊行程。

今明兩天均有降雨，山區易有零星落石，建議遊客減少入山；且降雨時易起濃霧，如車流過大，車輛停等於落石區亦有危險。公路總局建議西端高雄民眾如中午12點前未通過寶來，勿再上山。因路寬較窄，如駕駛人開山路經驗較不足者，行車速度較緩慢且較不易會車，建議搭接駁車上山。

公路總局呼籲民眾稍待熱潮過後再來一趟南橫之旅，更能體驗山林之美。可利用公路總局幸福公路APP，或上公路總局公路防救災資訊系統 https：／／bobe168.tw／，及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網 https：／／168.thb.gov.tw查詢即時路況。

南橫公路管制方式及開放時段：

1，上午7點至下午2點開放，可由梅山管制站及向陽管制站進入。

2，一般用路人下午2點後只出不進。

3，下午3點後自大關山隧道兩端疏導梅山口至向陽路段人車離開，下午5點梅山口至向陽路段全線淨空。

4，每周二、四不開放。

5，開放通行車種：未滿5噸貨車、9人座以下客車、大型重機及機車。

6，遇颱風期間、地震、大雨、土石流、道路結冰、山嵐起霧、邊坡坍方、路基災害及緊急事故等，將封閉道路。

7，若在非開放時段擅自進入管制路段，或開放時段以內未經梅山口管制站（台20臨105線 0K）、向陽管制站（台20臨105線44K）登記擅入者，除須立即駛離管制路段外，將依道路交通管理處罰條例第5條舉發開罰。

8，於管制路段禁止臨停（紅色邊線）處任意停車、臨時停車或人員下車逗留，依法舉發開罰。

9，不可逾時逗留。