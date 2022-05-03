台中市和平區雙崎部落文化健康照護站傳出有受照護的阿公、阿嬤及照護員3人確診，市府也在3日安排醫護人員與防疫物資送達和平，即時支援前線及疫情控管。（台中市政府提供）

台中市今（3）日本土確診新增1196例，其中台中市和平區雙崎部落文化健康照護站傳出有受照護的阿公、阿嬤及照護員3人確診，因山地鄉醫療資源相對缺乏，市府也立即安排醫護人員就地成立簡易快篩服務站，總共快篩145人，目前快篩陽性8人，市府也出動防疫巴士將8人送部立豐原醫院進行PCR採檢。

雙崎部落文健站是2日傳出有一名阿公、一名阿嬤及照護員共3人出現發燒等症狀，經使用家用快篩呈陽性，並送部立豐原醫院進一步PCR採驗，證實3人陽性確診，因和平地區醫療資源相對缺乏，市府也在3日安排醫護人員與防疫物資送達和平，即時支援前線及疫情控管。

盧秀燕說，「就算在偏鄉，地方遙遠，一樣關懷與照顧！」，衛生局及和平區衛生所3日特別設置簡易快篩服務站，今天下午2時至4時前進雙崎運動公園廣場，幫確診者同住家人、照護站長輩及其他三名照護員共145人進一步採檢快篩。

民政局長吳世瑋也表示，因應雙崎及達觀部落快篩試劑取得不易，衛生局及和平區衛生所特別設置簡易快篩服務站，除今天下午2時至4時至雙崎運動公園廣場採檢快篩，145人中有8人快篩陽性，也由交通局調派防疫巴士載送至部立豐原醫院進一步PCR採驗與後續處置。