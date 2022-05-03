新竹市3日新增171例，今年累計1250例。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市3日新增171名確診個案，累計今年以來已有1250名確診個案，全市目前仍住院中的確診者有33人，居家照護確診者774人，因密切接觸而居家隔離者另有364人。

市府指出，竹市目前有25校因確診持續停課或停班中，民眾關心竹市各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程（停課）訊息，以及6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」https://www.hc.edu.tw查詢。

另，市府2日已啟動2座大型施打站，採限額預約制，民眾接種狀況踴躍，截至今天上午11時，中正市場施打站累計1787人次接種，慈濟施打站累計869人次接種。衛生局也呼籲，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台（https://vax.hccg.gov.tw/）或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

民眾若自覺有相關確診症狀，周一至周五上、下午都可自行至國軍社區篩檢站採檢，篩檢站資訊可參考新竹市防疫網（https://reurl.cc/M07ooK）。

此外，市長林智堅今天也召開防疫會議，宣布3項防疫措施調整，包括第1，停課不停學，若因需居家隔離而全班停課7天，教師採視訊遠距教學，需持續隔離之確診學生、未來請疫苗假的學生，可透過線上平台之錄影課程學習；第2是社區照顧關懷據點、長青樂活共餐食堂及C級巷弄長照站即日起暫停內用，改採外帶。第3則是市府將暫停補助各人民團體辦理觀摩活動。